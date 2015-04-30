​"Austrian Airlines" проводит скидочную акцию

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Авиакомпания "Austrian Airlines" объявила скидочную кампанию на некоторые осуществляемые из Баку транзитные полеты.

Как сообщает Report, полеты авиакомпании, организующей рейсы в оба конца, осуществляются над Веной. Рейсы предусмотрены в 7 европейских городов.

Отметим, что продажа билетов и полеты продлятся до 31 марта 2016 года. В себестоимость билета входят налоги и пошлины. Билеты не подлежат возврату.