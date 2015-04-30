​"Austrian Airlines" проводит скидочную акцию

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Авиакомпания "Austrian Airlines" объявила скидочную кампанию на некоторые осуществляемые из Баку транзитные полеты.
Как сообщает Report, полеты авиакомпании, организующей рейсы в оба конца, осуществляются над Веной. Рейсы предусмотрены в 7 европейских городов.
Отметим, что продажа билетов и полеты продлятся до 31 марта 2016 года. В себестоимость билета входят налоги и пошлины. Билеты не подлежат возврату.
|Баку-Милан-Баку
|378 манатов
|Баку-Прага-Баку
|392 маната
|Баку-Амстердам-Баку
|407 манатов
|Баку-Женева-Баку
|415 манатов
|Баку-Барселона-Баку
|383 маната
|Баку-Берлин-Баку
|392 маната
|Баку-Дюссельдорф-Баку
|484 маната
Şahnaz ƏhmədovaАвтор новости
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