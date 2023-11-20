Жительница Забуха: Мы возвращаемся в свои дома с чувством гордости

Мы возвращаемся в свои дома с чувством гордости.

Мы возвращаемся в свои дома с чувством гордости.

Как передает Report , об этом сказала журналистам бывшая вынужденная переселенка из села Забух Лачынского района Кямиля Расулова перед отъездом очередного миграционного каравана из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку.

По ее словам, она покинула родное село в 30-летнем возрасте.

"Теперь я возвращаюсь к родному очагу. Я очень счастлива. Выражаю признательность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, дарует исцеления гази, благодаря которым наши земли были освобождены", - сказала К.Расулова.

Напомним, что сегодня в Забух выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев. Таким образом, в селе будет обеспечено постоянное проживание 96 семей или 382 человек.