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Жительница Забуха: Мы возвращаемся в свои дома с чувством гордости

Жительница Забуха: Мы возвращаемся в свои дома с чувством гордости Мы возвращаемся в свои дома с чувством гордости.
Социальная защита
20 ноября 2023 г. 07:11
Жительница Забуха: Мы возвращаемся в свои дома с чувством гордости

Мы возвращаемся в свои дома с чувством гордости.

Как передает Report, об этом сказала журналистам бывшая вынужденная переселенка из села Забух Лачынского района Кямиля Расулова перед отъездом очередного миграционного каравана из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе города Баку.

По ее словам, она покинула родное село в 30-летнем возрасте.

"Теперь я возвращаюсь к родному очагу. Я очень счастлива. Выражаю признательность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву. Да упокоит Всевышний души наших шехидов, дарует исцеления гази, благодаря которым наши земли были освобождены", - сказала К.Расулова.

Напомним, что сегодня в Забух выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев. Таким образом, в селе будет обеспечено постоянное проживание 96 семей или 382 человек.

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Версия на азербайджанском языке Zabux sakini: “Fəxr edirik ki, torpaqlarımıza qayıdırıq”

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