Заместитель премьер-министра: В первое время сумма обязательного медицинского страхования будет низкой

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ "Отношение к пилотным проектам, применяемым в Мингячевире и Евлахе в связи с обязательным медицинским страхованием, положительное".

Как сообщает Report, об этом на проведенном сегодня брифинге сказал заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

А. Ахмедов заявил, что в указанных территориях статистика обратившихся за медицинскими услугами была высокой: "Это связано с бесплатными и осуществляемыми на высоком уровне медицинскими услугами".

По словам заместителя премьер-министра, в будущем будет создана и применена новая модель обязательного медицинского страхования. А. Ахмедов заявил, что страховой взнос за обязательное медицинское страхование для людей определенной категории - пенсионеров, инвалидов будет оплачиваться государством, а работающие лица и люди с достатком будут оплачивать его сами.

Заместитель премьер-министра заявил, что первое время сумма обязательного медицинского страхования будет низкой, то есть по сравнению с Европой символической. Однако в будущем, по мере улучшения благосостояния людей и развития предпринимательства, сумма страхования будет пересмотрена.