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За последние годы аннулировано более 7000 фиктивных назначений инвалидности

За последние годы аннулировано более 7000 фиктивных назначений инвалидности "Выявление и устранение необоснованных, фиктивных назначений инвалидности, полная прозрачность назначения инвалидности также являются важными условиями социальной справедливости, и работа в этом направлении будет продолжена".
Социальная защита
5 мая 2021 г. 15:29
За последние годы аннулировано более 7000 фиктивных назначений инвалидности

"Выявление и устранение необоснованных, фиктивных назначений инвалидности, полная прозрачность назначения инвалидности также являются важными условиями социальной справедливости, и работа в этом направлении будет продолжена".

Как передает Report, об этом сказал председатель правления Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Джавид Абдул-Гадиров.

По его словам, в целом за последние годы было выявлено и аннулировано более 7 000 фиктивных назначений инвалидности: "В результате предотвращено незаконное расходование 30 миллионов бюджетных средств в год, согласно актуарным расчетам - более 735 миллионов манатов в долгосрочном периоде".

Председатель агентства отметил, что в настоящее время проводится переоценка инвалидности лиц с истекшими сроками инвалидности: "Инвалидность назначается бессрочно в необратимых случаях (ампутация конечностей, тяжелые неизлечимые заболевания и т.д.), инвалидность этим лицам назначается пожизненно. Поэтому нет необходимости в перепроверке инвалидности таких лиц".

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Версия на азербайджанском языке Son illərdə 7 000-dən çox saxta əlillik təyinatı ləğv edilib

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