В Лачыне впервые проходит ярмарка труда

В городе Лачыне впервые проходит ярмарка труда.
Как сообщает сотрудник Report из Лачына, ярмарка организована Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения и специальным представительством президента Азербайджана в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.
На ярмарке представлено более 200 вакансий на 16 предприятиях.
Мероприятие проводится в целях поддержки занятости жителей, переселившихся в Лачынский район в рамках реализации программы "Великого возвращения".
Кандидаты информируются о вакансиях, должностных обязанностях, принимаются и рассматриваются их резюме.