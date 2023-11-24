О нас

В Лачыне впервые проходит ярмарка труда

В Лачыне впервые проходит ярмарка труда В городе Лачыне впервые проходит ярмарка труда.
Социальная защита
24 ноября 2023 г. 11:18
В Лачыне впервые проходит ярмарка труда

В городе Лачыне впервые проходит ярмарка труда.

Как сообщает сотрудник Report из Лачына, ярмарка организована Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения и специальным представительством президента Азербайджана в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

На ярмарке представлено более 200 вакансий на 16 предприятиях.

Мероприятие проводится в целях поддержки занятости жителей, переселившихся в Лачынский район в рамках реализации программы "Великого возвращения".

Кандидаты информируются о вакансиях, должностных обязанностях, принимаются и рассматриваются их резюме.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçında ilk dəfə əmək yarmarkası keçirilib - YENİLƏNİB

Самое читаемое

На АЗС в Пираллахи произошел взрыв
ФотоНа АЗС в Пираллахи произошел взрыв
18 ноября 2023 г. 14:40
Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
ФотоСтаринные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
20 ноября 2023 г. 08:53
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
20 ноября 2023 г. 11:32
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
21 ноября 2023 г. 11:27
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
21 ноября 2023 г. 13:37
В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi