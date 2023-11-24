В Лачыне впервые проходит ярмарка труда

В городе Лачыне впервые проходит ярмарка труда.

В городе Лачыне впервые проходит ярмарка труда.

Как сообщает сотрудник Report из Лачына, ярмарка организована Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения и специальным представительством президента Азербайджана в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

На ярмарке представлено более 200 вакансий на 16 предприятиях.

Мероприятие проводится в целях поддержки занятости жителей, переселившихся в Лачынский район в рамках реализации программы "Великого возвращения".

Кандидаты информируются о вакансиях, должностных обязанностях, принимаются и рассматриваются их резюме.