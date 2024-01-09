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В Азербайджане в 2023 году было трудоустроено рекордное число граждан

В Азербайджане в 2023 году было трудоустроено рекордное число граждан В 2023 году в Азербайджане было трудоустроено рекордное за последние годы число граждан – свыше 118 тыс. человек.
Социальная защита
9 января 2024 г. 12:01
В Азербайджане в 2023 году было трудоустроено рекордное число граждан

В 2023 году в Азербайджане было трудоустроено рекордное за последние годы число граждан – свыше 118 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сказал председатель правления Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли.

Аббасбейли напомнил, что в 2021 году в стране было трудоустроено 77 640 человек. В 2022 году этот показатель составил 39 248 человек.

"В прошлом году число трудоустроенных выросло до рекордных показателей по сравнению с предыдущими годами. Всего по стране было трудоустроено 118 398 человек", - сказал он.

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Версия на английском языке Record number of people employed in Azerbaijan in 2023
Версия на азербайджанском языке Ötən il Azərbaycanda rekord sayda insan işlə təmin edilib

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