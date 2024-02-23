В Азербайджане детдома будут помогать Минтруда в подготовке плана развития детей

В Азербайджане детские дома и дома семейного типа для малой группы будут помогать Министерству труда и социальной защиты населения в подготовке и реализации индивидуального плана развития ребенка в соответствии с Семейным кодексом.

В Азербайджане детские дома и дома семейного типа для малой группы будут помогать Министерству труда и социальной защиты населения в подготовке и реализации индивидуального плана развития ребенка в соответствии с Семейным кодексом.

Как сообщает Report, об этом говорится в подписанном премьер-министром Али Асадовым постановлении.

Согласно документу, внесены изменения в "Типовой устав государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания - детские дома" и в "Типовой устав государственных и муниципальных учреждений социального обслуживания - дома семейного типа для малой группы", принятые постановлениями Кабмина от 30 июля 2020 года.