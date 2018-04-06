Президент Азербайджана: "Хобби как такового у меня нет"

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Хобби как такового у меня нет, но я считаю, что хобби – это делать то, что доставляет тебе радость, доставляет удовольствие".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью первому заместителю генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаилу Гусману.

"Cамую большую радость для меня доставляет видеть результаты своего труда. Поверьте, это не просто слова для камеры, это на самом деле так. Когда я вижу, что то, что было намечено, сделано, вижу, что есть прогресс в той или иной сфере развития Азербайджана, это доставляет огромное моральное удовлетворение. Лучше, чем любое хобби. Поэтому, я думаю, компенсирую отсутствие какого-то специального хобби этим. А также, конечно, свободное время я провожу в кругу семьи и, наверное, там и черпаю энергию для жизни. Я тот человек, который с радостью идет на работу и с радостью возвращается домой".