Получившим ранения в Отечественной войне 1750 военнослужащим назначена инвалидность

"В период с января по август в реабилитационных учреждениях людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 4 600 инвалидам войны, были оказаны реабилитационные услуги".

"В период с января по август в реабилитационных учреждениях людям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 4 600 инвалидам войны, были оказаны реабилитационные услуги".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Анар Байрамов.

Он отметил, что инвалидность была назначена 1 750 военнослужащим, получившим ранения в Отечественной войне: "В поствоенный период в реабилитационных учреждениях агентства услуги были оказаны 1 500 ветеранам. С декабря 2020 года ведется работа по обеспечению высокотехнологичными электронными протезами наших граждан, участвовавших в боях за территориальную целостность страны. 141 военнослужащий уже обеспечен протезами последнего поколения. Специалисты российского представительства исландской компании ÖSSUR провели соответствующие замеры 29 ветеранам с ампутированными верхними конечностями, и в ближайшие дни они будут обеспечены высокотехнологичными протезами.

В поствоенный период 814 инвалидов войны дополнительно были обеспечены 7 706 средствами реабилитации".