Названа численность населения Азербайджана

Названа численность населения Азербайджана

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат

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Обнародована численность населения Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по состоянию на 1 июня этого года численность населения страны составила 10 089 900 человек. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook











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