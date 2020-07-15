Названа численность населения Азербайджана

Обнародована численность населения Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по состоянию на 1 июня этого года численность населения страны составила 10 089 900 человек.
Названа численность населения АзербайджанаНазвана численность населения Азербайджана Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат
Социальная защита
15 июля 2020 г. 16:33
https://static.report.az/photo/67c3dc52-3531-3471-ac1a-c073301ad842.jpg
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlandı
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