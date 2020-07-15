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Report Georgia

Названа численность населения Азербайджана

Названа численность населения Азербайджана Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат
Социальная защита
15 июля 2020 г. 16:33
Названа численность населения Азербайджана

Обнародована численность населения Азербайджана. Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по состоянию на 1 июня этого года численность населения страны составила 10 089 900 человек.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan əhalisinin sayı açıqlandı

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