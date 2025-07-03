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Национальная обсерватория и Центр аграрных исследований подписали меморандум

Национальная обсерватория и Центр аграрных исследований подписали меморандум 17:25 Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты и Центр аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.
Социальная защита
3 июля 2025 г. 17:41
Национальная обсерватория и Центр аграрных исследований подписали меморандум

Национальная обсерватория по вопросам рынка труда и социальной защиты и Центр аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству.

Как сообщает Report, документ подписали председатель Совета директоров Национальной обсерватории Эльнур Сафарли и директор Центра Рашад Гусейнов.

Согласно подписанному документу, стороны будут проводить совместные исследования состояния рынка труда в аграрном секторе, уровня занятости, структуры рабочей силы и профессиональному составу, а также подготовят предложения по снижению безработицы и неформальной занятости в сельской местности.

Кроме того, предполагается сотрудничество между сторонами в области взаимного обмена статистическими данными по аграрному рынку труда, интеграции и адаптации баз данных, а также определения новых профессий и навыков, востребованных в сельском хозяйстве.

Назрин Аббас

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