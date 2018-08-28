Министр: Открытие первого Центра "Dost" планируется в этом году в Баку

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ "Открытие первого Центра "Dost" планируется в этом году в Баку. Должен быть подготовлен и представлен механизм услуг. Для сотрудников по 126 услугам будут проведены тренинги".

Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

По его словам, центр "Dost" будет функционировать как отдельная структура: "Местные региональные отделения Государственного фонда социальной защиты, управлений занятости, инспекции и медицинской экспертизы при министерстве буду интегрированы в центры "Dost" и управление будет осуществляться из единого центра".

Министр отметил, что сотрудники региональных отделений, пройдя тренинги и добившись высокого результата, будут обеспечены работой в центрах "Dost": "В то же время, будет рабочий персонал, состоящий из новых сотрудников и добровольцев".