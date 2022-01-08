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Министерство внесло ясность в порядок присвоения звания "Ветеран войны"

Министерство внесло ясность в порядок присвоения звания "Ветеран войны" В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2021 года ведется работа по присвоению участникам Отечественной войны звания “Ветеран войны”, удостоверений и назначению президентской пенсии.
Социальная защита
8 января 2022 г. 12:36
Министерство внесло ясность в порядок присвоения звания Ветеран войны

В соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 29 декабря 2021 года ведется работа по присвоению участникам Отечественной войны звания “Ветеран войны”, вручению удостоверений и назначению президентской пенсии.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В соответствии с законодательством, звание “Ветеран войны” и удостоверение будут выдаваться учреждением, в котором лица данной категории проходили службу.

Эти структуры (Министерства обороны, внутренних дел, юстиции, по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба, Служба безопасности президента, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности, Государственное агентство по охране стратегических объектов и др.) будут присваивать звание “Ветеран войны” и вручать удостоверение лицам, прошедшим службу и принимавшим участие в боях за территориальную целостность нашей страны в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года по согласованию с Кабинетом министров.

Данные учреждения внесут информацию о получивших звание” Ветеран войны“ лицах в подсистему ”Зафар" Министерства труда и социальной защиты населения.

В качестве заключительного этапа Министерство труда и социальной защиты населения на основе этих данных назначит ежемесячную президентскую пенсию (80 манатов) лицам, удостоенным звания “Ветеран войны”.

Назначение пенсии будет осуществляться в проактивном порядке через электронную систему, без обращений ветеранов войны и предоставления каких-либо документов. Ветераны войны будут проинформированы посредством СМС о том, в каком банке можно получить банковскую карту.

Независимо от того, в каком месяце была назначена пенсия, она будет начисляться с 1 января 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Nazirlik “Müharibə veteranı” adı, vəsiqəsi və təqaüdün necə veriləcəyini açıqlayıb

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