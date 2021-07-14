Метро и автобусы не будут работать в праздничные дни

Кабинет министров принял решение о деятельности общественного транспорта.

Кабинет министров Азербайджана принял решение относительно деятельности общественного транспорта в выходные и нерабочие дни.

Как сообщает Report, согласно изменениям, с 00:00 18 июля до 06:00 22 июля будут прекращены пассажироперевозки в общественном транспорте, а также в Бакинском метрополитене.

Следует отметить, что в соответствии с решением Кабинета министров в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней 18-21-ое июля включительно в Азербайджане будут нерабочими днями, а 17 июля – рабочим днем.