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Метро и автобусы не будут работать в праздничные дни

Метро и автобусы не будут работать в праздничные дни Кабинет министров принял решение о деятельности общественного транспорта.
Социальная защита
14 июля 2021 г. 12:54
Метро и автобусы не будут работать в праздничные дни

Кабинет министров Азербайджана принял решение относительно деятельности общественного транспорта в выходные и нерабочие дни.

Как сообщает Report, согласно изменениям, с 00:00 18 июля до 06:00 22 июля будут прекращены пассажироперевозки в общественном транспорте, а также в Бакинском метрополитене.

Следует отметить, что в соответствии с решением Кабинета министров в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней 18-21-ое июля включительно в Азербайджане будут нерабочими днями, а 17 июля – рабочим днем.

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Версия на английском языке Public transport not to work on holidays
Версия на азербайджанском языке Metro və avtobuslar bayram günlərində işləməyəcək

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