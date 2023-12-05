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Глава Объединения: В Азербайджане трудоустроены 5% людей с ограниченными возможностями здоровья

Глава Объединения: В Азербайджане трудоустроены 5% людей с ограниченными возможностями здоровья В Азербайджане насчитывается около 600 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья, и лишь 5 процентов из них трудоустроены.
Социальная защита
5 декабря 2023 г. 13:57
Глава Объединения: В Азербайджане трудоустроены 5% людей с ограниченными возможностями здоровья

В Азербайджане насчитывается около 600 тыс. лиц с ограниченными возможностями здоровья, и лишь 5 процентов из них трудоустроены.

Об этом Report сообщил председатель Общественного объединения "Центр развития и поддержки - Независимая жизнь" Айдын Халилов.

По его словам, работодатели в Азербайджане не заинтересованы в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья: "Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены дополнительные льготы. К примеру, сокращенный рабочий день, запрет на ночные смены, удлиненный ежегодный отпуск, предоставление ежегодного неоплачиваемого отпуска, а в некоторых случаях запрет на работу в выходные и праздничные дни по медицинским показаниям".

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Версия на азербайджанском языке Birlik sədri: "Azərbaycanda əlilliyi olan şəxslərin 5 faizi işlə təmin olunub"

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