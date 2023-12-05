Глава Объединения: В Азербайджане трудоустроены 5% людей с ограниченными возможностями здоровья

В Азербайджане насчитывается около 600 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья, и лишь 5 процентов из них трудоустроены.

В Азербайджане насчитывается около 600 тыс. лиц с ограниченными возможностями здоровья, и лишь 5 процентов из них трудоустроены.

Об этом Report сообщил председатель Общественного объединения "Центр развития и поддержки - Независимая жизнь" Айдын Халилов.

По его словам, работодатели в Азербайджане не заинтересованы в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья: "Для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены дополнительные льготы. К примеру, сокращенный рабочий день, запрет на ночные смены, удлиненный ежегодный отпуск, предоставление ежегодного неоплачиваемого отпуска, а в некоторых случаях запрет на работу в выходные и праздничные дни по медицинским показаниям".