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В США убили рэпера Янга Дольфа

В США убили рэпера Янга Дольфа Американский рэпер Янг Дольф, настоящее имя которого Адольф Роберт Торнтон-младший, застрелен в Мемфисе (штат Теннесси).
Шоу-бизнес
18 ноября 2021 г. 00:21
В США убили рэпера Янга Дольфа

Американский рэпер Янг Дольф, настоящее имя которого Адольф Роберт Торнтон-младший, застрелен в Мемфисе (штат Теннесси).

Как передает Report, об этом сообщило местное отделение телеканала Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сотрудники магазина, рядом с которым был убит рэпер, сказали, что в Дольфа стреляли из подъехавшего автомобиля.

Янг Дольф является исполнителем таких композиций, как Major и On the river. Всего на его счету семь студийных альбомов. На Youtube-канал рэпера подписаны порядка 1,45 млн человек.

По данным портала TMZ, это было не первое покушение на Дольфа. Так, за 2017 год в него стреляли больше 100 раз.

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