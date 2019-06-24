В США скончался один из создателей рок-н-рола

В США в возрасте 100 лет скончался музыкант Дэйв Бартоломью - один из создателей рок-н-рола, автор песни "Синий понедельник" и многих мировых хитов.

Как передает Report, об этом пишет The New York Times, который называет его человеком, определившим феномен новоорлеанской музыкальной волны, и главным соперником Элвиса Пресли.

Бартоломью был продюсером, аранжировщиком, композитором, трубачом и руководителем бэнда, который сыграл невероятную роль в формировании новоорлеанской волны ритм-н-блюза, а также стал создателем рок-н-ролла.

С музыкантом также сотрудничали Элтон Джон, Пол Маккартни, The Rolling Stones и другие знаменитости.