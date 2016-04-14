​В кинотеатре CinemaPlus состоялся показ фильма фэнтези "Белоснежка и охотник 2" - ВИДЕО

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджанский кинотеатр премиум-класса CinemaPlus приступил к показу фильма фэнтези "Белоснежка и охотник 2".

Как сообщает Report, фильм "Белоснежка и охотник" вышел на экраны в 2012 году. Действия второй части фильма будут разворачиваться после событий, произошедших в оригинальной картине.

Шарлиз Терон вновь порадует поклонников исполнением роли злой королевы Равенны, а Крис Хемсворт опять сыграет охотника. Для сохранения любовной линии на место Белоснежки пришла Воительница, роль которой досталась Джессике Честейн.

В фильме будет раскрыта история персонажа Эмили Блант – королевы Фрейи, которая собрала легион смертоносных охотников.

Постановщиком картины выступил Седрик Николя-Троян, участвовавший в съемках оригинального фильма в качестве второго режиссера. Когда любовь уходит, сердце прекрасной девы обращается в лед. И даже сотни королевств не смогут сдержать поступь ее несметного воинства. Лишь Охотник не ведает страха. Сквозь проклятый лес он идет навстречу своей судьбе.

Кинотеатр CinemaPlus всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в мире кино и делать приятные сюрпризы.

CinemaPlus находится по адресу проспект Азадлыг, 45, Торговый центр 28 Mall, на 5-ом этаже. Хотим отметить, что Азербайджанский кинотеатр премиум-класса 28 Cinema поменял своё название. Новое название кинотеатра – CinemaPlus.