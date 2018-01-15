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    Умерла вокалистка рок-группы The Cranberries

    О'Риордан находилась в Лондоне для сессии звукозаписи

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Солистка ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан скончалась в возрасте 46 лет. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал RTE.

    "Солистка The Cranberries находилась в Лондоне для сессии звукозаписи. Другие подробности пока недоступны", — заявил представитель исполнительницы.

    О'Риордан присоединилась к коллективу Cranberries в 1990 году в возрасте 18 лет, став вокалисткой и лицом группы. С 2003 года она начала сольную карьеру. 

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