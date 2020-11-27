Умерла итальянская актриса фильмов ужасов

Итальянская звезда фильмов ужасов Дария Николоди скончалась в возрасте 70 лет.

Итальянская звезда фильмов ужасов Дария Николоди скончалась в возрасте 70 лет.

Как передает Report, об этом сообщила ее дочь, актриса и режиссер Азия Ардженто.

"Покойся в мире, любимая мама. Теперь ты можешь свободно лететь со своей великой душой и больше никогда не страдать", - написала она в Instagram.

Николоди появлялась в таких классических образцах джалло, как "Кроваво-красное", "Инферно", "Дрожь", и "Мать слез". Исполнение ролей жертв, встречающихся с убийцами или маньяками, принесло ей прозвище "королева крика".