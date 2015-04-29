Умер бывший солист "А'Студио" Батырхан Шукенов

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Первый солист группы "А'Студио" Батырхан Шукенов скончался в Москве на 53-м году жизни. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил российский продюсер Александр Семин.

"Сегодня от инфаркта умер мой друг - первый солист группы "А'Студио" Батырхан Шукенов", - написал он на своей странице в Instagram.

Соболезнования выразила нынешняя солистка "А'Студио" Кети Топурия и другие деятели шоу-бизнеса.

Батырхан Шукенов родился в Казахстане в 1962 году. Он окончил консерваторию в Алма-Ате. Свою карьеру начал саксофонистом у певицы Розы Рымбаевой, а в 1988 году организовал группу "А'Студио". В 2000 году Шукенов покинул группу и возобновил свою сольную карьеру.