Умер барабанщик группы ABBA Роджер Палм

Барабанщик легендарной шведской поп-группы ABBA Роджер Палм умер в возрасте 75 лет.

Как передает Report, об этом пишет Aftonbladet.

"Легенда барабанного искусства умер в субботу от болезни Альцгеймера", — уточняет издание.

Семья описала Палма как теплого и скромного человека, который всегда был рядом со своей семьей и друзьями.

Палм родился в 1949 году, играл в группах Gimmicks, Beatmakers, Moonlighters, но прославился как барабанщик ABBA. С его участием выпущены хиты Dancing Queen, Mamma Mia, Take a Chance on Me, Thank You for the Music.