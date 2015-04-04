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    ​Состоялись похороны известного турецкого певца Каяхана

    На церемонии участвовали родные и близкие певца, его друзья и коллеги

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Состоялись похороны известного турецкого певца Каяхана, который скончался вчера.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, церемония прощания с певцом прошла в салоне Джамала Рашида Рея.

    На церемонии участвовали родные и близкие покойного, его друзья и коллеги. После этого гроб с его телом привезли в мечеть Тешвикийе. Певца похоронили на кладбище Канлыджа. Семья покойного обращаясь к тем, кто хотел отправить на церемонию погребения венки, сказала, чтобы они вместо этого перечислили данные средства в Фонд вооруженных сил.

    Напомним, что Каяхан страдал от раковой опухоли и скончался в возрасте 66 лет. 

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