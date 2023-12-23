Нахчыван готовится к зимнему фестивалю Snow fest

В этом году День солидарности азербайджанцев мира и Новый год будут отмечаться в Нахчыване в совсем иной атмосфере.

В этом году День солидарности азербайджанцев мира и Новый год будут отмечаться в Нахчыване в совсем иной атмосфере.

Как сообщает местное бюро Report , город Нахчыван готовится к первому зимнему фестивалю Snow fest.

Подготовка к фестивалю, которого с нетерпением ждут не только жители Нахчывана, но и гости города, подходит к концу. На территории, где состоится мероприятие, установлено около 30 домиков, украшенных в новогоднем стиле.

Посетители смогут попробовать в зимнем городке различные блюда, для детей будут организованы аттракционы.

Фестиваль будет проходить с 25 декабря по 7 января.