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Нахчыван готовится к зимнему фестивалю Snow fest

Нахчыван готовится к зимнему фестивалю Snow fest В этом году День солидарности азербайджанцев мира и Новый год будут отмечаться в Нахчыване в совсем иной атмосфере.
Шоу-бизнес
23 декабря 2023 г. 22:08
Нахчыван готовится к зимнему фестивалю Snow fest

В этом году День солидарности азербайджанцев мира и Новый год будут отмечаться в Нахчыване в совсем иной атмосфере.

Как сообщает местное бюро Report, город Нахчыван готовится к первому зимнему фестивалю Snow fest.

Подготовка к фестивалю, которого с нетерпением ждут не только жители Нахчывана, но и гости города, подходит к концу. На территории, где состоится мероприятие, установлено около 30 домиков, украшенных в новогоднем стиле.

Посетители смогут попробовать в зимнем городке различные блюда, для детей будут организованы аттракционы.

Фестиваль будет проходить с 25 декабря по 7 января.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvan "Snow fest - Qış festivalı"na hazırlaşır - FOTOREPORTAJ

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