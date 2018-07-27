Лейла Алиева: "Желаю участникам и зрителям фестиваля Жара-2018 прекрасно провести время" - ФОТО

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ 27 июля во второй день Международного музыкального фестиваля «Жара-2018» участники прошли по красной дорожке.

Как сообщает Report, среди почетных гостей фестиваля – вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Сначала по красной дорожке прошел народный артист Азербайджана Эмин Агаларов с сыном.

Певец и композитор Эмин Агаларов подчеркнул, что фестиваль «Жара-2018» надолго запомнится участникам и зрителям. Он отметил, что интерес зрителей к фестивалю вдохновляет исполнителей. «Желаю всем приятных моментов»,- сказал он.

Ведущая мероприятия представила прошедшую по красной дорожке Лейлу Алиеву как музу фестиваля, выразила восхищение ее позитивным эмоциональным настроением.

Лейла Алиева сказала: «Так много счастья. Когда я общаюсь с вами, чувствую еще больше. Я думаю, вы справляетесь идеально. Вчерашний день был прекрасен. Уверена, что сегодня будет так же. Желаю всем прекрасного вечера и здоровья. Спасибо».

По красной дорожке прошли организатор фестиваля Сергей Кожевников с семьей, а также Григорий Лепс, группа The Jigits, Севда Алекперзаде, Согдиана, Стас Пьеха, Дарья Антонюк, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов с сыном, Kристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Валерия, Aраз Агаларов с супругой и дочерью и др.

Один из организаторов фестиваля - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов сообщил, что сегодня состоятся юбилейные вечера Леонида Агутина, Владимира Преснякова и Валерии.

Исполнители, прошедшие по красной дорожке, поделились впечатлениями о Баку, фестивале, рассказали о своих творческих планах.

Организаторы фестиваля - певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, заслуженный артист России Григорий Лепс, учредитель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.