Кэмерон намерен снять новую трилогию о Терминаторе

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Известный американский режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что планирует снять новую трилогию о Терминаторе, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Вопрос в том, изжила себя франшизы или ее можно освежить… Я веду переговоры с Дэвидом Эллисоном, который является общемировым правообладателем франшизы о Терминаторе, а права на американском рынке в течение полутора лет перейдут ко мне, согласно законодательству об авторских правах США, мы обсуждаем, что можно сделать", - заявил Д.Кэмерон, добавив, что на данный момент он склоняется к созданию именно трилогии.

Отметим, что голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер уже заявил, что собирается сняться в шестой части фильма "Терминатор".