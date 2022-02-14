Известный турецкий музыкант заразился коронавирусом

Основатель и солист турецкой группы "Aйна" Эрхан Гюлерюз заразился коронавирусом.

Основатель и солист турецкой группы "Aйна" Эрхан Гюлерюз заразился коронавирусом.

Как сообщает Report, об этом музыкант сообщил в своем аккаунте в социальной сети.

Вчера Э.Гюлерюз объявил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.

Он посоветовал своим поклонникам не выходить из дома без крайней необходимости. "Увидимся через 7 дней", - написал Гулерюз.

Отметить, что группа "Айна" стала популярной в Турции и ряде стран, особенно в конце 90-х начале 2000-х годов. Наряду с турецкими песнями в репертуар входят ряд азербайджанских песен, в том числе "Ayrılıq", "Arzu qızım" и другие.