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Известный турецкий музыкант заразился коронавирусом

Известный турецкий музыкант заразился коронавирусом Основатель и солист турецкой группы "Aйна" Эрхан Гюлерюз заразился коронавирусом.
Шоу-бизнес
14 февраля 2022 г. 06:14
Известный турецкий музыкант заразился коронавирусом
Эрхан Гюлерюз

Основатель и солист турецкой группы "Aйна" Эрхан Гюлерюз заразился коронавирусом.

Как сообщает Report, об этом музыкант сообщил в своем аккаунте в социальной сети.

Вчера Э.Гюлерюз объявил, что его тест на COVID-19 дал положительный результат.

Он посоветовал своим поклонникам не выходить из дома без крайней необходимости. "Увидимся через 7 дней", - написал Гулерюз.

Отметить, что группа "Айна" стала популярной в Турции и ряде стран, особенно в конце 90-х начале 2000-х годов. Наряду с турецкими песнями в репертуар входят ряд азербайджанских песен, в том числе "Ayrılıq", "Arzu qızım" и другие.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin məşhur “Ayna” qrupunun qurucusu koronavirusa yoluxub

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