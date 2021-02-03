"Евровидение" в этом году не вернется к "нормальному формату"

1-й сценарий, конкурс согласно которому и должен состояться в обычном режиме, был исключен, а 3 возможных сценария все еще остаются на рассмотрении

Из-за продолжающейся пандемии коронавируса Европейский вещательный союз (EBU) вместе с голландскими вещательными компаниями NPO, NOS и AVROTROS, а также городом Роттердамом исключили, что 65-й конкурс Евровидения может пройти в этом году "в обычном режиме".

Как сообщает Report, об этом сообщили организаторы песенного конкурса.

Так, 1-й сценарий, конкурс согласно которому и должен состояться в обычном режиме, был исключен, а 3 возможных сценария все еще остаются на рассмотрении. При этом отмечается, что конкурс пройдет 18, 20 и 22 мая.

"Песенный конкурс "Евровидение" обязательно вернется в мае этого года, несмотря на пандемию, но в сложившихся обстоятельствах, к сожалению, провести мероприятие так, как мы привыкли, невозможно", — сказал Мартин Эстердал, исполнительный директор конкурса.

Очередное решение о том, как будет проходить конкурс, будет принято в ближайшие недели:

Сценарий 2: песенный конкурс "Евровидение" с социальным дистанцированием

Всем собравшимся на песенный конкурс "Евровидение" в концертном центре "Роттердам Ахой Арена" придется соблюдать социальную дистанцию. В месте проведения конкурса будут действовать строгие меры по охране здоровья и обеспечению безопасности (включая частое тестирование на COVID-19). Будет соблюдаться специальный протокол для защиты артистов, делегаций и персонала как в месте проведения конкурса, так и за его пределами. Если какие-либо делегации не смогут приехать в Роттердам, их артисты будут выступать «в прямом эфире в записи» с использованием записанного выступления.

Сценарий 3: песенный конкурс "Евровидение" в условиях ограничений на поездки

Песенный конкурс "Евровидение" будет транслироваться из концертного центра "Роттердам Ахой Арена", но делегации и артисты в Роттердам не приедут. Ведущие и интервал-акты останутся в прямом эфире из "Ахой Арена". Выступления всех участников будут транслироваться "в прямом эфире в записи".

Сценарий 4: песенный конкурс "Евровидение" в условиях локдауна

Песенный конкурс "Евровидение" пройдет без зрителей, при этом предполагается проведение виртуальных мероприятий для знакомства с принимающим городом Роттердамом. Выступления всех участников будут транслироваться "в прямом эфире в записи".

Кроме того, всего будет 9 шоу (6 генеральных репетиций, 2 полуфинала и финал), либо без зрителей (4 сценарий), либо с ограниченной зрительской аудиторией для обеспечения социального дистанцирования. Окончательное количество мест будет зависеть от рекомендаций местных властей.