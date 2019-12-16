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CinemaPlus отмечает свой день рождения! - ВИДЕО

CinemaPlus отмечает свой день рождения - ВИДЕО

Кинотеатр премиум-класса CinemaPlus 17 декабря справляет свой день рождения. 

Как сообщили Report в кинотеатре, как и каждый год, кинотеатр в этот день готовит подарок для своих зрителей. А именно тем, кто в этот день купит билет на фильмы "Зимняя Сказка" (Qış nağılı), "ШаБаш" (ŞaBaş) или "Джуманджи: Новый уровень" выпадет шанс получить подарок, спрятанный в зале! Призы будут на всех сеансах данных фильмов, показанных 17 декабря в филиалах "28 Mall", "Ganjlik Mall" и "Azerbaijan Cinema".

Сеть кинотеатров CinemaPlus всегда готов радовать своих зрителей самыми лучшими премьерами в мире кино, делать приятные сюрпризы и по-настоящему быть любимым местом отдыха, где можно с удовольствием провести время всей семьей, с друзьями и любимыми.

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