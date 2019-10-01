Американская оперная певица Джесси Норман скончалась в возрасте 74 лет

Американская оперная певица Джесси Норман умерла в понедельник на 75-м году жизни, сообщает издание Variety со ссылкой на заявление представителя ее семьи, передает Report.

Согласно заявлению, 74-летняя Норман скончалась в понедельник днем в Нью-Йорке от септического шока и полиорганной недостаточности, вызванных осложнениями травмы спинного мозга, которую она получила в 2015 году.

Джесси Норман была зачислена в музыкальный зал славы Джорджии, она также является обладателем премии Грэмми "за музыкальные достижения всей жизни" и национальной медали США в области искусств.