В Тбилиси во дворе церкви построят мечеть

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Тбилиси. 4 августа. REPORT.AZ/ В Тбилиси во дворе евангелистско-баптистской церкви построят мечеть.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил старший епископ евангелистско-баптистской церкви Малхаз Сонгулушиви.

Он отметил, что было принято решение построить во дворе церкви места религиозного поклонения трех божественных религий. Слева от церкви будет синагога, справа – мечеть.

3 августа состоялась церемония закладки фундамента мечети, на которой приняли участие руководители мусульманских религиозных общин.

Было отмечено, что ее высота составит 8 м, ширина - 5 м. В мечети будет функционировать библиотека.