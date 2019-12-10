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Госкомитет: В Баку вновь откроется мечеть "Абу-Бакр"

В Баку вновь откроется мечеть "Абу-Бакр"

"Мечеть "Абу-Бакр" в Баку намечается открыть вновь".

Как сообщает Report, об этом сказал зампредседателя Госкомитета по работе с религиозными образованиями Азербайджана Сиявуш Гейдаров.

По его словам, в фундаменте минарета мечети была обнаружена проблема: "Образовавшийся наклон минарета создавал аварийную ситуацию, из-за чего собираться там было опасно. Идут работы по восстановлению или сносу и строительству минарета заново. После этого в мечети будет создана община и начнется деятельность".

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