В Баку состоялось мероприятие по случаю празднования Пасхи

В Лютеранской кирхе в Баку состоялось мероприятие по случаю празднования Пасхи.

В Лютеранской кирхе в Баку состоялось мероприятие по случаю празднования Пасхи.

Как сообщает Report, в ходе него заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров поздравил христианские общины страны с этим праздником.

"Сохранение мира между религиозными конфессиями - одна из главных наших работ. Как вы знаете, в Азербайджане толерантно относятся ко всем религиям, каждый гражданин Азербайджана свободен в выборе религии", - заявил С. Гейдаров.

Он напомнил, что в ходе первой и второй карабахской войны представители разных религиозных конфессий выступили за защиту своей родины, и некоторые стали шехидами.

В ходе мероприятия прозвучали поздравления глав христианских общин Азербайджана со светлым праздником Пасхи. Они также поделились своими впечатлениями от недавней поездки в Гадрут.

"Бог услышал наши молитвы. Мы благодарим Бога, что наши земли свободны", - заявил представитель христианской религиозной общины "Vineyard" Эмиль Панахов.

"Праздник Пасхи имеет особое значение для христиан. В этой связи поездка в Гадрут была очень важной, так как все христианские общины 30 лет молились об освобождении этих земель", - заявил глава христианской религиозной общины "Алов" Идрис Мамедов.

В конце прозвучала совместная заключительная молитва за страну и за мир между Россией и Украиной.