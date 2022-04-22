О нас
Аудио новости

В Баку состоялось мероприятие по случаю празднования Пасхи

В Баку состоялось мероприятие по случаю празднования Пасхи В Лютеранской кирхе в Баку состоялось мероприятие по случаю празднования Пасхи.
Религия
22 апреля 2022 г. 18:06
В Баку состоялось мероприятие по случаю празднования Пасхи

В Лютеранской кирхе в Баку состоялось мероприятие по случаю празднования Пасхи.

Как сообщает Report, в ходе него заместитель председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Сиявуш Гейдаров поздравил христианские общины страны с этим праздником.

"Сохранение мира между религиозными конфессиями - одна из главных наших работ. Как вы знаете, в Азербайджане толерантно относятся ко всем религиям, каждый гражданин Азербайджана свободен в выборе религии", - заявил С. Гейдаров.

Он напомнил, что в ходе первой и второй карабахской войны представители разных религиозных конфессий выступили за защиту своей родины, и некоторые стали шехидами.

В ходе мероприятия прозвучали поздравления глав христианских общин Азербайджана со светлым праздником Пасхи. Они также поделились своими впечатлениями от недавней поездки в Гадрут.

"Бог услышал наши молитвы. Мы благодарим Бога, что наши земли свободны", - заявил представитель христианской религиозной общины "Vineyard" Эмиль Панахов.

"Праздник Пасхи имеет особое значение для христиан. В этой связи поездка в Гадрут была очень важной, так как все христианские общины 30 лет молились об освобождении этих земель", - заявил глава христианской религиозной общины "Алов" Идрис Мамедов.

В конце прозвучала совместная заключительная молитва за страну и за мир между Россией и Украиной.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Pasxa münasibətilə tədbir keçirilib

Самое важное

V Съезд азербайджанцев мира : обсужден вклад диаспоры в восстановление Карабаха
ФотоV Съезд азербайджанцев мира : обсужден вклад диаспоры в восстановление Карабаха
22 апреля 2022 г. 18:29
Центр приема граждан обнародовал график на май
Центр приема граждан обнародовал график на май
22 апреля 2022 г. 15:21
Продлен срок особого карантинного режима
Продлен срок особого карантинного режима
22 апреля 2022 г. 14:09
Президент Азербайджана: Минская группа фактически была парализована в 2019 году
Президент Азербайджана: Минская группа фактически была парализована в 2019 году
22 апреля 2022 г. 12:50
Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы
Россия безвозмездно передала Кубе почти 20 тысяч тонн пшеницы
22 апреля 2022 г. 08:55
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры
21 апреля 2022 г. 16:29
Доказано, что останки, обнаруженные на вершине Фаррух, принадлежат азербайджанцам
Доказано, что останки, обнаруженные на вершине Фаррух, принадлежат азербайджанцам
21 апреля 2022 г. 12:47
Помощник президента и начальник ГПС отправились на границу с Арменией
ФотоПомощник президента и начальник ГПС отправились на границу с Арменией
21 апреля 2022 г. 11:51
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38
Анонсированы темы обсуждений на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
Анонсированы темы обсуждений на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше
21 апреля 2022 г. 10:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi