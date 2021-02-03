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Штайнбах: Толерантность по отношению к другим религиям - поразительная черта Азербайджана

Штайнбах: Толерантность по отношению к другим религиям - поразительная черта Азербайджана Ислам в Азербайджане отличается от многих других мусульманских стран
Религия
3 февраля 2021 г. 11:15
Штайнбах: Толерантность по отношению к другим религиям - поразительная черта Азербайджана
Удо Штайнбах
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"Ислам в Азербайджане отличается от многих других мусульманских стран, особенно в соседнем Иране, с которым большинство азербайджанцев разделяет принадлежность к шиитскому течению ислама".

Об этом Report заявил авторитетный немецкий эксперт по Ближнему Востоку, профессор-исламовед Удо Штайнбах.

"После того как Россия аннексировала Южный Кавказ (включая части исторического Азербайджана), азербайджанские элиты приняли участие в процессе модернизации Царской империи, что означало, среди прочего, секуляризацию. Азербайджанский народ (в составе Российской империи) был одной из самых современных частей мусульманского мира. Это нашло отражение в культурной жизни, а также в конституции Азербайджанской Демократической Республики 1918 года. В то же время связи между российскими и иранскими азербайджанскими элитами и народами были сильными. Позже, после советской оккупации 1920 года, секуляризация была навязана даже силой, и азербайджанское общество стало в высокой степени советизированным", - напомнил ученый.

У. Штайнбах отметил, что все эти факты были упомянуты, чтобы вкратце объяснить, почему с точки зрения религии Азербайджан отличается от других мусульманских обществ.

"Секуляризм и толерантность по отношению к другим религиям - поразительные черты внешнего образа страны", - заявил эксперт, отметив при этом, что руководству Азербайджана следует продолжать эту политику и укреплять "дальновидными политическими и социальными мерами привлекательность страны как места, столь непохожего на другие части современного мусульманского мира".

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Версия на английском языке Steinbach: Tolerance to other religions - striking feature of Azerbaijan

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