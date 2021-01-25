Штайнбах: ЕС из-за пандемии находится в ситуации, близкой к хаосу

"Определенно, пандемия осложнила многие аспекты частной и общественной жизни. Это относится как к странам ЕС, так и Азербайджану, Армении и Грузии, а также к России и Турции"

"Определенно, пандемия коронавируса осложнила многие аспекты частной и общественной жизни. Это относится как к странам ЕС, так и Азербайджану, Армении и Грузии, а также к России и Турции".

Об этом Report заявил авторитетный немецкий эксперт по Ближнему Востоку, профессор-исламовед Удо Штайнбах, комментируя политику стран Евросоюза и Азербайджана по предотвращению пандемии.

"В этом отношении ЕС находится в ситуации, близкой к хаосу, поскольку каждая страна-член стремится заботиться о своих собственных гражданах. Чем дольше длится кризисная ситуация, тем больше вероятность того, что мир будет отличаться от того, что мы все пережили в прошлом. Что касается ситуации на Южном Кавказе и отношений между ЕС и Азербайджаном, на данный момент трудно предсказать политическое влияние на обе стороны и на их отношения", - сказал он.