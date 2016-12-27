Мубариз Гурбанлы: Все структуры должны бороться с религиозным радикализмом

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Главная обязанность Госкомитета по работе с религиозными структурами заключается в борьбе с религиозным радикализмом".

Как передает Report, об этом на посвященной итогам 2016 года пресс-конференции сказал председатель госкомитета Мубариз Гурбанлы.

По его словам, весь мир ежедневно становится свидетелем последствий действий религиозного радикализма.

М.Гурбанлы добавил, что тот факт, что большинство наблюдающихся в мире конфликтов происходят в мусульманских странах, беспокоит также и Азербайджан: "Мы, как мусульманская страна, обеспокоены происходящими в мире процессами и должны бороться с этим. Бороться с религиозным радикализмом должен не только Госкомитет по работе с религиозными структурами, но и все структуры".

По его словам, ряд стран желают набраться у Азербайджана опыта в вопросе регулирования межконфессиональных отношений.

Он заявил, что в госкомитет уже поступили обращения из нескольких мусульманских стран по этому поводу: "Со следующего года желающие воспользоваться нашим опытом государства посетят Азербайджан, чтобы более близко ознакомиться с осуществляемой здесь политикой межконфессиональных отношений".

М.Гурбанлы одобрил позицию азербайджанских СМИ в борьбе с религиозным радикализмом.