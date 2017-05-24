 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Мубариз Гурбанлы: Есть силы, пытающиеся изменить исторически сложившуюся модель Азербайджана "государство-религия"

    В этом деле все должны быть едины и должны бороться против подобных попыток© Report

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ "Есть силы, пытающиеся изменить исторически сложившуюся модель Азербайджана "государство-религия".

    Как сообщает Report, об этом на связанном с началом месяца Рамазан мероприятии в Управлении мусульман Кавказа сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы.

    По его словам, попытки изменить модель Азербайджана "государство-религия" приводят к необходимости совместной борьбы против религиозных группировок: "Так как разрушение нашей исторически сложившейся модели означает уничтожение религиозных традиций. Поэтому в этом деле все должны быть едины и должны бороться против подобных попыток". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi