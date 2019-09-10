Глава Управления мусульман Кавказа сдал кровь в связи с днем Ашура - ФОТО

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Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК), шейх уль-ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде сдал кровь в связи с днем Ашура.

Как сообщает Report, в акции по сдаче крови наряду с А.Пашазаде приняли участие члены его семьи, председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы, депутаты Милли Меджлиса, сотрудники УМК.

В связи с днем Ашура шейх уль-ислам выразил соболезнования всем мусульманам.

Отметим, что в десятый день месяца Мухаррам - день Ашура в 32 местах по 28 городам и районам страны проводится акция по сдаче крови. Кровь и полученные из крови медицинские препараты будут направлены на лечение больных гемофилией, талассемией и других больных, нуждающихся в крови.

Напомним, что по календарю Хиджри месяц Мухаррам начался 1 сентября. В первые два месяца по календарю Хиджри (в месяцы Мухаррам и Сафар) свадьбы в большинстве регионов Азербайджана не проводятся.

Месяц Мухаррам завершится 29 сентября, после чего начнется месяц Сафар, который продлится до 29 октября.