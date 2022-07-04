Гаджи Шахин: Жертвоприношение обязательно только для тех, кто совершает хадж

Жертвоприношение обязательно только для тех, кто совершает хадж.
Об этом Report сообщил религиозный деятель гаджи Шахин Гасанли.
По его словам, жертвоприношение же для других мусульманам является желательным деянием: "В жертву животного приносят те, кто может себе это материально позволить. Жертвенное животное забивают в день праздника Гурбан, а мясо раздают неимущим. Нет четкого указания о том, на сколько частей нужно разделить мясо жертвенного животного и скольким людям раздать. Однако порцию нужно рассчитывать на семью, которой отдается мясо".
Отметим, что 9-10 июля в Азербайджане будет отмечаться праздник Гурбан.