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128 оккупированных албанских храмов превращены в армянскую григорианскую церковь

128 оккупированных албанских храмов превращены в армянскую григорианскую церковь “Армения проводила в отношении историко-религиозных, культурных памятников Азербайджана конкретную политику".
Религия
14 января 2021 г. 17:29
128 оккупированных албанских храмов превращены в армянскую григорианскую церковь
Гюндуз Исмайлов

“Армения проводила в отношении историко-религиозных, культурных памятников Азербайджана конкретную политику".

Как передает Report, об этом сказал зампредседателя Госкомитета по работе с религиозными структурами Гюндуз Исмайлов.

По его словам, суть этой политики в первую очередь заключается в том, чтобы стереть оттуда наши следы: "Для этого они проводили работу в трех направлениях. В первую очередь, разрушили исламские святилища, мечети и места поклонения. Во-вторых, представляли исламские святилища как образцы культуры другого народа. Третье направление – отношение к албанским храмам, суть которого носила характер присваивания".

Зампредседателя сказал, что практически все оккупированные 128 албанских храмов, в том числе монастырь Худавенг, храм Агоглан в Лачине, Гандзасарский монастырь в Агдере и церковь Амасар в Ходжавендском районе, были прекращены в армянскую григорианскую церковь.

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Версия на азербайджанском языке İşğal altında olan 128 alban məbədi erməni qriqorian kilsəsinə çevrilib

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