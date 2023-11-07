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В Пираллахинском промпарке произведена продукция на сумму 12,3 млн манатов

В Пираллахинском промпарке произведена продукция на сумму 12,3 млн манатов В январе-сентябре этого года в Пираллахинском промышленном парке было произведено продукции на сумму 12,3 млн манатов, что на 53,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Промышленность
7 ноября 2023 г. 16:51
В Пираллахинском промпарке произведена продукция на сумму 12,3 млн манатов

В январе-сентябре этого года в Пираллахинском промышленном парке было произведено продукции на сумму 12,3 млн манатов, что на 53,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X".

По его словам, общий объем производства продукции в промпарке составил 42 млн манатов.

Министр отметил, что на сегодняшний день резиденты вложили в парк 37 млн манатов инвестиций, создано более 130 постоянных рабочих мест: "Предполагается вложить еще 30 млн манатов инвестиций, создать более 250 рабочих мест".

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Версия на азербайджанском языке Pirallahı Sənaye Parkında məhsul istehsalının dəyəri 54 % artıb

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