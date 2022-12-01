Прошло заседание Наблюдательного совета Азербайджанской промышленной корпорации

В формате видеоконференции состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация".

В формате видеоконференции состоялось очередное заседание Наблюдательного совета ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация".

Как сообщает Report со ссылкой на корпорацию, на заседании был утвержден проект бюджета структуры и дочерних обществ на 2023 год, также были обсуждены перспективы развития основных сфер деятельности корпорации и другие текущие вопросы, приняты соответствующие решения.

Председатель совета Натик Амиров и другие члены дали соответствующие поручения и рекомендации по деятельности корпорации в будущем году.