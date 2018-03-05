Petkim нацелен нарастить прибыль на 100 млн долларов за счет цифровизации

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Petkim Holding, основная доля которой принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), нацелена нарастить прибыль на 100 млн долларов за счет цифровизации.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал журналистам генеральный директор Petkim Holding Анар Мамедов.

По его словам, с помощью цифровизации и искусственного интеллекта можно увеличить прибыль завода на 7-8% без новых инвестиций.

"При прежних производственных мощностях и объеме сырья мы сможем производить больше. Мы придаем большое значение технологиям в рамках "Промышленности - 4.0". Наша цель - превратить Petkim в ведущую цифровую компанию Турции. Благодаря новым технологиям, мы продолжим добиваться рекордных показателей в 2018 году", - отметил гендиректор.

В конце прошлого года Анар Мамедов заявил, что с 2018 года Petkim приступает к инвестициям в цифровизацию.

По его словам, данные работы не могут быть завершены за год, реализация проекта займет 2-3 года. Первоначальные итоги проекта будут достигнуты к концу 2018 года. В Petkim также создана должность заместителя генерального директора по цифровизации и технологиям.