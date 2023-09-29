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Объявлены приоритетные направления экономики в Карабахе и Восточном Зангезуре

Объявлены приоритетные направления экономики в Карабахе и Восточном Зангезуре Основными приоритетными направлениями развития в Карабахе и Восточно-Зангезурском экономическом районе являются сельское хозяйство, туризм, горнодобывающая промышленность и логистика.
Промышленность
29 сентября 2023 г. 18:22
Объявлены приоритетные направления экономики в Карабахе и Восточном Зангезуре

Основными приоритетными направлениями развития в Карабахе и Восточно-Зангезурском экономическом районе являются сельское хозяйство, туризм, горнодобывающая промышленность и логистика.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра экономики Аскер Алекперов на II Азербайджанском Национальном Градостроительном форуме в Зангилане.

"Наша главная цель - решить проблему экономической деятельности на освобожденных от оккупации территориях. С этой целью в Агдамском и Джебраильском районах созданы промышленные парки. Для стимулирования экономической деятельности на этих территориях государство разработало специальный пакет льгот в Восточном Зангезуре и Карабахе", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda iqtisadiyyatın prioritet sahələri açıqlanıb

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