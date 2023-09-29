Объявлены приоритетные направления экономики в Карабахе и Восточном Зангезуре

Основными приоритетными направлениями развития в Карабахе и Восточно-Зангезурском экономическом районе являются сельское хозяйство, туризм, горнодобывающая промышленность и логистика.

Основными приоритетными направлениями развития в Карабахе и Восточно-Зангезурском экономическом районе являются сельское хозяйство, туризм, горнодобывающая промышленность и логистика.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра экономики Аскер Алекперов на II Азербайджанском Национальном Градостроительном форуме в Зангилане.

"Наша главная цель - решить проблему экономической деятельности на освобожденных от оккупации территориях. С этой целью в Агдамском и Джебраильском районах созданы промышленные парки. Для стимулирования экономической деятельности на этих территориях государство разработало специальный пакет льгот в Восточном Зангезуре и Карабахе", - отметил он.