Мехман Ахундов: От рыболовства мы перейдем к рыбоводству - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report с главой департамента "Повышение и охрана биоресурсов водных бассейнов" Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мехманом Ахундовым.

- Как на Ваш взгляд, отчего Азербайджан, раскинувшийся на берегу Каспия, не в состоянии обеспечить себя рыбой и зависит от импорта?

- Тот факт, что Каспий не полностью обеспечивает нас рыбой, является общей тенденцией последних 15-20 лет. Запасы рыбы в Каспийском море сократились примерно в 10 раз. Ни одно из прикаспийских государств не вылавливает в Каспии достаточное количество рыбной продукции, то есть не может в полной мере воспользоваться этими ресурсами. Экосистема Каспия ослабла, запасы рыбы истощились. Это происходит по нескольким причинам. Среди них можно выделить человеческий фактор и природные явления. Под человеческим фактором в первую очередь, подразумевается браконьерство, то есть незаконный вылов рыбы.

Такое имеет место не только в Азербайджане, но и во всех прикаспийских странах. Браконьеры вылавливают неполовозрелую рыбу, тем самым препятствуя естественному размножению. Кроме того, за последние 15-20 лет на Каспии в 10 раз сократились запасы кильки, что чревато вымиранием потомства этого вида рыб. Среднегодовая температура за последние 5-6 лет привела к изменению ряда физических свойств Каспия. В целом, сократился и объем воды рек, впадающих в Каспийское море. Это главным образом относится к Волге. Таким образом, негативное влияние этих процессов привело к сокращению запасов рыбы на Каспии. Поэтому в ближайшие годы в Азербайджане будет развиваться не рыболовство, а рыбоводство. Одним словом, от рыболовства мы перейдем к рыбоводству, что именуется не иначе как аквакультурой. Чтобы удовлетворить потребности населения в рыбе, необходимо искусственно разводить рыбу и беречь ту, что обитает в природе, избегая отлова. С 2011 года прикаспийские страны ввели мораторий на коммерческий вылов и продажу осетровых. Таким образом, развитие рыбоводства в Азербайджане пойдет по стопам аквакультуры.

Азербайджан испокон был лидером по аквакультуре в регионе. В конце 70-х-начале 80-х годов здесь разводили примерно 40-60 тысяч тонн рыбы в год, преимущественно, сазанов. В ту пору на человека приходилось примерно 8-10 килограммов рыбы в год. А сейчас на душу населения по всему миру приходится порядка 20 килограммов рыбы в год. В Азербайджане же этот показатель составляет 2,5 килограмма, а в некоторых странах он порой превышает 100 кг. В обозримом будущем Азербайджану следует развивать аквакультуру.

- Каковы перспективы искусственного разведения рыбы в Азербайджане?

- В Азербайджане действуют рыбоводные заводы, на которых выращивают и воспроизводят рыбу. В то же время, занимаясь рыбоводством, мы должны получать и предоставлять людям рыбную продукцию. В этом направлении уже предприняты определенные шаги. Так, например, в хозяйстве Аz-Varvara разводят осетровых. Их садки имеются в Мингячевирском водохранилище, а также на берегу Куры в Евлахе. Совсем скоро выращенные здесь рыбы поступят в продажу. Вот уже два года как в Шамкирском районе действует ООО Az-Forel. Устанавливаются садки для перехода на промышленный масштаб деятельности. Так, планируется установить садки в Шамкирском водохранилище и разводить форель. В целом, развитие рыбоводства в Азербайджане будет, главным образом, связано с выращиванием форели, осетровых и иных особо ценных видов рыб. Форель ценнее сазана, поскольку обитает только в чистой воде.

В Нефтчалинском районе создано хозяйство Azerbaijan Fish Farm, которое в ближайшее время тоже намерено заниматься разведением осетровых. В Пираллахи действует комплекс "Нерекенд". Эти хозяйства будут выращивать, продавать населению и экспортировать осетровых. Тем самым будет устранена зависимость от импорта.

На последующем этапе в Азербайджане планируется выращивать искусственную рыбу в море. Эта сфера у нас пока только в зародыше, но перспективы имеются. На Гарадагском рыбоводном заводе Министерства экологии имеются четыре садка, где мы выращиваем мальков лосося и выпускаем уже взрослые особи в море. Такие садки можно использовать не только для воспроизводства, но и для разведения рыбы. Инвесторы могут предложить новые проекты в этой сфере. Благо, возможности довольно велики.

- В какие страны преимущественно экспортируется рыба из Азербайджана?

- Основной объем экспорта рыбы из Азербайджана приходится на долю России. Это в основном, килька. В последнее время в Россию поставляются и иные виды рыб. В этой связи можно отметить осетровых, выращенных в аквакультуре. Наша аквакультурная продукция конкурирует на российском рынке. А все благодаря высокому качеству. В целом, азербайджанская рыбная продукция испокон отличалась качеством.

- Каковы задачи по обеспечению потребностей населения в рыбной продукции местного производства и достижению международных показателей?

- В прошлом году постановлением Кабинета министров была сформирована рабочая группа, координатором которой выступило Министерство экологии. В рабочей группе были представлены Министерство сельского хозяйства, Госкомимущества, Агентства по продовольственной безопасности и исполнительная власть 42 районов. Мы провели инвентаризацию водоемов по всем районам республики, было выявлено 605 рыбоводных хозяйств. Эти хозяйства следует зарегистрировать, взять на учет. В настоящее время мы занимаемся их регистрацией. Учет этих хозяйств позволит определиться с последующими шагами. С каждого гектара этих хозяйств, общей площадью порядка 4 тысяч гектаров, можно выращивать и получать около тонны рыбы. То есть суммарно 4 тысячи тонн.

Для десятимилионного населения это довольно немного. Выращивая 200 тысяч тонн рыбы в год, мы сможем достичь международного уровня. Для достижения столь высокого показателя в ближайшее время мы должны активно заняться созданием хозяйств промышленного типа, аквакультурой. Хозяйства, о которых говорилось выше, - это интенсивные хозяйства промышленного типа. В скором будущем число таких хозяйств будет расти. За 5-6 лет можно достичь показателя 10 кг рыбы на человека. Таковы векторы нашей деятельности и поставленные задачи. Министерство экологии подготовило госпрограмму по развитию аквакультуры. В настоящее время эта программа находится на рассмотрении, ведется сбор отзывов иных структур. Если наше предложение будет встречено с одобрением, мы продолжим деятельность в этом направлении и в предстоящие несколько лет достигнем поставленных целей. Выход на годовой объем производства рыбы в 50-100 тысяч тонн позволит устранить зависимость от импорта. Для создания интенсивных хозяйств промышленного типа необходимы инвесторы, готовые вкладывать средства в эту область.

- Каким образом ведется контроль рыбоводных хозяйств, регулируется их деятельность?

- Управленческая система довольно слаба. Поэтому необходимы коренные изменения. В сфере рыбоводства действует законодательство, но управленческую сферу необходимо реформировать. Нет структуры, отдельного учреждения, которое управляло бы и ведало рыбными хозяйствами. Эту миссию выполняет Министерство экологии. Однако этой сфере нужна отдельная структура по надзору и регулированию. Должны быть созданы государственные структуры и ассоциации, направляющие и контролирующие развитие рыбных хозяйств, а также привлекающие в данную сферу инвесторов и кооперирующие с населением.

Если через год удастся завершить учет рыбоводных хозяйств, перед нами возникнут иные задачи. Например, вопросы предоставления государством субсидий, освобождение рыбных хозяйств от уплаты налогов. Эти шаги могут дать большой толчок развитию рыбоводства. В других странах сложилась подобная практика. В настоящее время мы готовим соответствующие предложения. Но прежде всего необходим учет действующих в стране рыбных хозяйств. Необходимо развивать этот сектор в общепринятой современной и цивилизованной форме. Мы уже приступили к учету хозяйств. Но пока их не так много. Необходимо взять на учет хозяйства, поддерживать связь с ними, занести все данные в электронный каталог. По мере необходимости можно проводить тренинги для лиц, задействованных в этой сфере. Полагаю, учет всех хозяйств займет максимум год или полтора. Постараемся завершить всё к концу года.