Доходы SOCAR Carbamide выросли в 6 раз

В прошлом году доходы завода SOCAR Carbamide, резидента Сумгайытского химико-промышленного парка, выросли в 6 раз и составили более 223 млн манатов.

В прошлом году доходы завода SOCAR Carbamide, резидента Сумгайытского химико-промышленного парка, выросли в 6 раз и составили более 223 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, за последние 3 года продажи производимой продукции выросли в 3 раза и составили около 372 тысяч тонн.

Завод производит карбамид для удовлетворения внутреннего спроса, и на экспорт. В Бразилию, Турцию, Румынию, Россию, Болгарию, Албанию, Италию, Грузию и другие страны экспортируется 87% продукции завода.

Отметим, что завод SOCAR Carbamidе начал свою деятельность в январе 2019 года. Предприятие играет важную роль в устранении зависимости от импорта азотных удобрений, удовлетворении потребностей отечественных фермеров.