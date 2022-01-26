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Доходы SOCAR Carbamide выросли в 6 раз

Доходы SOCAR Carbamide выросли в 6 раз В прошлом году доходы завода SOCAR Carbamide, резидента Сумгайытского химико-промышленного парка, выросли в 6 раз и составили более 223 млн манатов.
Промышленность
26 января 2022 г. 12:00
Доходы SOCAR Carbamide выросли в 6 раз

В прошлом году доходы завода SOCAR Carbamide, резидента Сумгайытского химико-промышленного парка, выросли в 6 раз и составили более 223 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, за последние 3 года продажи производимой продукции выросли в 3 раза и составили около 372 тысяч тонн.

Завод производит карбамид для удовлетворения внутреннего спроса, и на экспорт. В Бразилию, Турцию, Румынию, Россию, Болгарию, Албанию, Италию, Грузию и другие страны экспортируется 87% продукции завода.

Отметим, что завод SOCAR Carbamidе начал свою деятельность в январе 2019 года. Предприятие играет важную роль в устранении зависимости от импорта азотных удобрений, удовлетворении потребностей отечественных фермеров.

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Версия на английском языке SOCAR Carbamide Plant posts sixfold increase in revenues
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Karbamid” zavodunun gəlirləri 6 dəfə artıb

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