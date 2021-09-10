"Азерхалча" примет участие в международной выставке

ОАО "Азерхалча" примет участие в международной текстильной выставке Heimtextil, которая пройдет 14-16 сентября в столице России, Москве.

ОАО "Азерхалча" примет участие в международной текстильной выставке Heimtextil, которая пройдет 14-16 сентября в столице России, Москве.

Как передает Report, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь ведомства Хатуна Абдуллаева.

По ее словам, на выставке наряду с классическими азербайджанскими коврами будут представлены ковры ручной работы, сотканные в современном дизайне: “Наши ковры будут представлены под брендом Made in Azerbaijan. Среди них будут и карабахские ковры. На них большой спрос".