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"Азерхалча" примет участие в международной выставке

"Азерхалча" примет участие в международной выставке ОАО "Азерхалча" примет участие в международной текстильной выставке Heimtextil, которая пройдет 14-16 сентября в столице России, Москве.
Промышленность
10 сентября 2021 г. 10:29
Азерхалча примет участие в международной выставке

ОАО "Азерхалча" примет участие в международной текстильной выставке Heimtextil, которая пройдет 14-16 сентября в столице России, Москве.

Как передает Report, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь ведомства Хатуна Абдуллаева.

По ее словам, на выставке наряду с классическими азербайджанскими коврами будут представлены ковры ручной работы, сотканные в современном дизайне: “Наши ковры будут представлены под брендом Made in Azerbaijan. Среди них будут и карабахские ковры. На них большой спрос".

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Версия на азербайджанском языке “Azərxalça” beynəlxalq sərgidə iştirak edəcək

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