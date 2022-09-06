AzerGold прокомментировала заключение контракта по участкам "Гарадаг" и "Хархар"

ЗАО AzerGold прокомментировало заключение контракта с действующим в Азербайджане британским производителем золота, меди и серебра - Anglo Asian Mining PLC об обмене данными по контрактным участкам Гарадаг и Хархар.

ЗАО AzerGold прокомментировало заключение контракта с действующим в Азербайджане британским производителем золота, меди и серебра - Anglo Asian Mining PLC об обмене данными по контрактным участкам "Гарадаг" и "Хархар".

В ответ на запрос Report в ЗАО сообщили, что в соответствии с распоряжением президента страны от 25 мая 2016 года AzerGold поручено обеспечить изучение, исследование, разведку, разработку рудных площадей Гарадаг, Човдар, Гёйдаг, Дагкесемен, площади Кохнемедан и месторождений бассейна Кюрекчай.

“Общество обязано в течение 2017-2021 годов провести геологоразведочные работы на медно-порфировых месторождениях "Гарадаг" и "Хархар", входящих в состав рудного месторождения “Гарадаг”. С целью оцифровки геологических данных по месторождениям в 2018 году к процессу была привлечена международная консалтинговая компания SRK Consulting. Таким образом, были оцифрованы историко-геологические данные по названным участкам, созданы цифровые геологические модели месторождений. Кроме того, на месторождениях были проведены геофизические исследования в формате 3D IP/Res.

В целях обеспечения оценки ресурсов месторождений в соответствии с требованиями международной системы классификации, установленной для экономической оценки месторождений полезных ископаемых - стандартов JORC, в 2020-2021 годах в рамках буровых работ, проводимых местными ЗАО AT-GEOTECH и BLASTO, было пробурено 140 скважин общей глубиной 30 000 метров. Затем 10 000 образцов скважин были подвергнуты химическому анализу. Запасы меди на участке "Гарадаг" оценены в 380-530 тыс. тонн, "Хархар" - 100 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Наряду с этим, в 2021 году на участках "Гарадаг" и "Хархар" İQLİM LTD были проведены исследовательские работы по оценке текущего состояния окружающей и социально-экономической среды, составлен соответствующий отчет: "Учитывая расположение компании Anglo Asian Mining PLC в непосредственной близости от Гедабекского района, права, связанные с разведкой, разработкой и добычей на участках "Гарадаг" и "Хархар", в соответствии с поправкой к "Соглашению по разведке, разработке и долевом разделе производства перспективных золоторудных месторождений Гядабей, Гоша, Ордубадская группа (Пиязбаши, Агюрд, Шекердере, Келеки), Сеюдлю, Гызылбулаг и Вежнели", заключенному между Государственной компанией "Азергызыл" Азербайджана и R.V. İnvestment Group Services, LLC, переданы последней.

Azerbaijan International Mining Company обратилась к ЗАО с целью получения разведывательных и исследовательских данных, полученных в рамках геологоразведочных и исследовательских работ, проводимых AzerGold на протяжении последних лет. В результате, с учетом средств, затраченных на разведку и исследования участков "Гарадаг" и "Хархар", между AzerGold и Azerbaijan International Mining Company было заключено соглашение от 12 августа 2022 года о предоставлении последней данных разведки по указанным участкам.

Общая стоимость контракта составляет 4,72 млн долларов США, включая НДС. Так, за данные по участку "Гарадаг" AzerGold получит 3,912 млн долларов США с учетом НДС, а за данные по участку "Хархар" - 808 тыс. долларов США с учетом НДС. Авансовый платеж составил 1,18 млн долларов США, включая НДС.