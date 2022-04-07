AzerGold назвал дату ввода в эксплуатацию завода по переработке руды на Човдарском участке

Строящийся на Човдарском перерабатывающем участке завод по переработке руд ЗАО AzerGold будет сдан в эксплуатацию в конце 2022 - начале 2023 года.

Строящийся на Човдарском перерабатывающем участке завод по переработке руд ЗАО AzerGold будет сдан в эксплуатацию в конце 2022 - начале 2023 года.

Как сообщает Report, на заводе, наряду с металлами, планируется переработка руд, которые будут добываться на месторождениях "Марах", "Агёхуш 2", а также руд, которые будут добываться из месторождения золота "Нариманлы", обнаруженного в 2021 году геологами AzerGold.

Руды, которые планируется добывать на геологоразведочном участке в районе села Тюлаллар Гёйгёльского района, также будут перерабатываться на новом заводе.

В настоящее время предпринимаются шаги по принятию в пользование AzerGold земельных участков, расположенных в районе Тюлаллар и прилегающих территорий находящихся в частной, государственной и муниципальной собственности. Для этого создана соответствующая рабочая группа с участием представителей ЗАО, исполнительной власти Гёйгёльского района, Гянджинского территориального управления № 3, Государственной службы по кадастру и реестру недвижимости при Министерстве экономики и Зурнабадского муниципалитета.

Для получения права пользования земельными участками, находящихся в частной собственности, уже прошла первая встреча с жителями села Тюлаллар. На встрече заместитель председателя правления ЗАО AzerGold Хайям Фарзалиев отметил, что этот процесс будет осуществляться в соответствии с интересами граждан.

Также, он проинформировал участников встречи о том, что запуск месторождения "Тюлаллар" повысит занятость населения, в частности, молодежи, внесет большой вклад в экономическое развитие региона и благосостояния в целом. Также были выслушаны предложения жителей села и состоялся обмен мнениями о новых инициативах.

Стоит отметить, что на первом этапе планируется получить право пользования площадью земельных участков в пределах разведочного участка, а затем изменить существующий статус земельных участков на категорию промышленных.