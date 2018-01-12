Азербайджан увеличил экспорт промышленных товаров на 21%

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Баку. 12 января. REPORT.AZ/ В 2017 году Азербайджан увеличил экспорт ненефтяных товаров на 24%, в том числе сельскохозяйственной продукции на 28%, а промышленных товаров - на 21%.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Сахиль Бабаев.

Заместитель министра отметил, что в прошлом году количество субъектов внешнеторговой деятельности увеличилось на 7%. По его словам, за отчетный период более 14 тыс. субъектов Азербайджана занимались внешнеторговой деятельностью и экспортировали 3 100 наименований товаров.

"Более 160 компаниям были предоставлены услуги по экспорту в 2017 году. Также была оказана помощь 44 субъектам предпринимательства по поощрению экспорта. В прошлом году организовано 10 экспортных миссий в целях продвижения бренда Made in Azerbaijan. В них участвовало более 160 компаний. Сумма экспортного поощрения составила 2 870 млн манатов", - сказал он.

Замминистра также добавил, что подготовлено 10 стендов для АЗС SOCAR Georgia Petroleum, "дочки" SOCAR в Грузии. Стенды будут размещены к концу этого месяца.